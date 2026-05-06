  4. Известно, почему судья не назначил пенальти в ворота ПСЖ после руки Невеша
06 мая 2026, 23:39 | Обновлено 06 мая 2026, 23:42
Известно, почему судья не назначил пенальти в ворота ПСЖ после руки Невеша

Судя по всему, рефери верно не указал на точку в первом тайме матча Бавария – ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

На 31-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 между Баварией и ПСЖ игрок французской команды Витинья, выбевая мяч из своей штрафной площади, попал в руку Жоау Невеша.

Главный абитр поединка Жуан Пиньейру из Португалии не поставил пенальти в ворота парижан, несмотря на давление со стороны мюнхенцев. Кроме того, судья даже не пошел самостоятельно смотреть видеоповтор.

Судя по всему, португальский рефери принял верное решение, опираясь на следующее правило:

«Игра рукой не фиксируется, если мяч попадает в руку / предплечье игрока после того, как по нему сыграл партнер по команде (за исключением случаев, когда мяч непосредственно попадает в ворота соперника или игрок забивает сразу после этого – тогда назначается прямой штрафной удар в пользу соперника).

Однако споры все равно могут остаться. Это правило действует, если рука находится в естественном положении и не увеличивает площадь тела.

ФОТО. Момент попадания мяча в руку Жоау Невеша после удара от Витиньи в штрафной площади ПСЖ

Даниил Агарков
