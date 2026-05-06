  Хет-трик: лучший клуб Азии провел яркий матч. Но команду Роналду не догонят
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
06.05.2026 21:00 – FT 3 : 1
Аль-Фатех
Саудовская Аравия
06 мая 2026, 23:23 | Обновлено 07 мая 2026, 00:07
Хет-трик: лучший клуб Азии провел яркий матч. Но команду Роналду не догонят

Аль-Ахли переиграл Аль-Фатех со счетом 3:1 с тремя голами Айвена Тоуни

Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

Вечером 6 мая состоялся перенесенный матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Ахли дома переиграл команду Аль-Фатех со счетом 3:1.

У хозяев поля хет-трик оформил форвард Айвен Тоуни, причем два первых гола забил с пенальти.

В чемпионате лидирует Аль-Наср, за который играет знаменитый португалец Криштиану Роналду. Аль-Хиляль отстает от команды Аль-Наср на два очка за три тура до конца.

Аль-Ахли, выигравший подряд два трофея Лиги чемпионов Азии, занимает лишь третье место и шансов на титул практически не имеет.

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (77), Аль-Ахли (72), Аль-Кадисия (68).

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур, 6 мая 2026

Аль-Ахли – Аль-Фатех – 3:1

Голы: Айвен Тоуни, 27 (пен), 76 (пен), 90+1 – Софьян Бендебка, 50

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 31 26 1 4 82 - 24 07.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма 79
2 Аль-Хиляль 31 23 8 0 81 - 26 12.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун 77
3 Аль-Ахли Джидда 31 22 6 3 62 - 23 11.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак 72
4 Аль-Кадaсиа 31 20 8 3 74 - 32 09.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа 68
5 Аль-Таавун 31 15 7 9 57 - 41 11.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун 52
6 Аль-Иттихад 30 14 7 9 47 - 38 10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад 49
7 Аль-Иттифак 31 13 7 11 44 - 51 09.05.26 18:55 Аль-Халидж - Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа 46
8 Неом 31 11 8 12 40 - 44 11.05.26 19:50 Неом - Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха 41
9 Аль-Хазм 31 10 8 13 34 - 53 09.05.26 19:15 Аль-Наджма - Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм 38
10 Аль-Фейха 31 10 8 13 40 - 48 09.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха 38
11 Аль-Халидж 31 10 7 14 52 - 50 09.05.26 18:55 Аль-Халидж - Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж 37
12 Аль-Фатех 31 8 9 14 39 - 54 10.05.26 19:05 Аль-Рияд - Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех 33
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 7 11 12 38 - 48 07.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд 32
14 Аль-Холуд 31 9 4 18 39 - 58 12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж 31
15 Дамак 31 5 11 15 27 - 49 10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак 26
16 Аль-Рияд 31 5 8 18 32 - 62 10.05.26 19:05 Аль-Рияд - Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 23
17 Аль-Ахдуд 31 4 4 23 24 - 68 12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех 16
18 Аль-Наджма 31 2 6 23 29 - 72 09.05.26 19:15 Аль-Наджма - Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма 12
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда), асcист Салех Абулшамат.
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Бендебка (Аль-Фатех), асcист Матиас Варгас.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда).
