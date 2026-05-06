Хет-трик: лучший клуб Азии провел яркий матч. Но команду Роналду не догонят

Вечером 6 мая состоялся перенесенный матч 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Ахли дома переиграл команду Аль-Фатех со счетом 3:1.

У хозяев поля хет-трик оформил форвард Айвен Тоуни, причем два первых гола забил с пенальти.

В чемпионате лидирует Аль-Наср, за который играет знаменитый португалец Криштиану Роналду. Аль-Хиляль отстает от команды Аль-Наср на два очка за три тура до конца.

Аль-Ахли, выигравший подряд два трофея Лиги чемпионов Азии, занимает лишь третье место и шансов на титул практически не имеет.

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (77), Аль-Ахли (72), Аль-Кадисия (68).

Чемпионат Саудовской Аравии

28-й тур, 6 мая 2026

Аль-Ахли – Аль-Фатех – 3:1

Голы: Айвен Тоуни, 27 (пен), 76 (пен), 90+1 – Софьян Бендебка, 50

