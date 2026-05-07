УЕФА лишил Месси одного титула Лиги чемпионов. В сети разгорелся скандал

В сети разгорелись споры по поводу количества титулов Лиги чемпионов у аргентинца Лионеля Месси.

Оказывается, что на официальном сайте УЕФА Месси указан как трехкратный победитель турнира – в 2009, 2011 и 2015 годах.

То есть, УЕФА не считает аргентинца победителем Лиги чемпионов 2006 года, хотя он уже тогда участвовал в турнире. Месси тогда получил разрыв мышцы бедра в ответном матче 1/8 финала против «Челси» и пропустил остаток сезона

В то же время сама «Барселона» на своем официальном сайте зачисляет Месси все четыре еврокубковых титула. Каталонцы подчеркивают, что нападающий был частью победного состава на протяжении всего турнира.