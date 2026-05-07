Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА лишил Месси одного титула Лиги чемпионов. В сети разгорелся скандал
Лига чемпионов
07 мая 2026, 22:08 |
1258
1

УЕФА лишил Месси одного титула Лиги чемпионов. В сети разгорелся скандал

Оказывается, на сайте УЕФА аргентинца называют трёхкратным победителем турнира

07 мая 2026, 22:08 |
1258
1 Comments
УЕФА лишил Месси одного титула Лиги чемпионов. В сети разгорелся скандал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В сети разгорелись споры по поводу количества титулов Лиги чемпионов у аргентинца Лионеля Месси.

Оказывается, что на официальном сайте УЕФА Месси указан как трехкратный победитель турнира – в 2009, 2011 и 2015 годах.

То есть, УЕФА не считает аргентинца победителем Лиги чемпионов 2006 года, хотя он уже тогда участвовал в турнире. Месси тогда получил разрыв мышцы бедра в ответном матче 1/8 финала против «Челси» и пропустил остаток сезона

В то же время сама «Барселона» на своем официальном сайте зачисляет Месси все четыре еврокубковых титула. Каталонцы подчеркивают, что нападающий был частью победного состава на протяжении всего турнира.

По теме:
БЕКХЭМ: «В первый год в ПСЖ Энрике просто жил на базе»
Забарный – пятый украинец в финале Лиги чемпионов. Кто еще в списке?
Шевченко назвал три слагаемых успеха киевского Динамо сезона-1998/99
Лионель Месси Барселона Лига чемпионов УЕФА
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07 мая 2026, 08:28 2
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины

Ермаков может перейти в житомирский клуб

Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07 мая 2026, 07:32 3
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором

Клуб может отказаться от украинца из-за нехватки средств

ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Хоккей | 07.05.2026, 16:45
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
ВИДЕО. Начало камбека? Шахтер отыграл гол у Кристал Пэлас
Футбол | 07.05.2026, 22:39
ВИДЕО. Начало камбека? Шахтер отыграл гол у Кристал Пэлас
ВИДЕО. Начало камбека? Шахтер отыграл гол у Кристал Пэлас
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Натомість один ЗМ замість Левандовськи дали)))
Ответить
-4
Популярные новости
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 16
Футбол
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 7
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 9
Бокс
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем