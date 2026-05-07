07 мая 2026, 09:25 | Обновлено 07 мая 2026, 09:42
Это не спасет. Легенда Шахтера дал прогноз на матч с Кристал Пэлас

Игорь Леонов сегодня ставит на победу «горняков», но в противостоянии — на английскую команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер – Кристал Пэлас

Сегодня, 7 мая «Шахтер» в Англии проведет ответный полуфинальный матч Лиги конференций против «Кристал Пэлас». Чтобы выйти в финал турнира подопечным Арды Турана после – 1:3 в Кракове необходимо отыграть как минимум два мяча. Что нужно для этого сделать сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал легендарный полузащитник «горняков» Игорь Леонов.

– Игорь Иванович, вы ожидали, что первый матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» завершится с таким счетом?
– Если честно, то я предполагал, что матч завершится минимальной победой «горняков», в крайнем случае – ничьей. Да, подопечные Арды Турана владели инициативой, однако англичане дисциплинированно сыграли в обороне и качественно на контратаках. В таких матчах реализация должна быть на высшем уровне, чего у «Шахтера», к сожалению, не было.

– Где «горняки» не доработали?
– Команда допускала несвойственные для нее ошибки в обороне. Ну и опять же, подвела реализация. «Кристал Пэлас» в АПЛ не блещет, но в нужный момент команда смогли собраться. Учитывая все моменты, можно предположить, что подопечные Оливера Гласснера ставку делают на победу в Лиге конференций. К тому же, не забывайте о разнице уровней чемпионатов Англии и Украины.

– Как исправить ситуацию, если это возможно?
– Наверное, в одном случае: если соперник где-то недонастроится после такой уверенной по счету победы. Возможно, в какой-то степени «Шахтеру» помог бы быстрый гол. Если это случится, то игра будет проходить совсем в другом русле, не под диктовку англичан.

– Победа над «Динамо» должна помочь «Шахтеру» в моральном плане?
– Думаю, нет. Да, «горняки» победили в принципиальном поединке, но, это совсем другой турнир, к тому же этот матч не нес большой интриги для турнирной таблицы. Даже, если бы был и проигрыш, это не повлияло бы на общее состояние команды, так как на 99% она уже чемпион страны. Кстати, символично, что «Шахтер» выиграют золотые медали в год своего 90-летия.

– Какой итоговый счет прогнозируете на это противостояние?
– Уверен, что борьба будет вестись до последней секунды. Хочется верить, что «горняки» смогут нивелировать гандикап в два мяча. Но нужно реально смотреть на вещи. «Кристал Пэлас» – очень серьезного уровня команда. Я ставлю на победу «Шахтера» – 2:1, однако в финал выйдут англичане. Хотелось бы ошибиться (улыбается).

Місія складна але не impossible
