Йожеф САБО: «До меня дошли слухи, что они очень недовольны»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче «Кристал Пэлес» и «Шахтера».

– Может ли что-то произойти, чтобы все перевернулось на 180 градусов? Например, быстрый гол от «Шахтера».

– И что дальше? Это серьезный соперник. Не думаю, что он дрогнет после такого. Опять же, мне будет интересно посмотреть на стартовый состав хозяев.

– Наверное, он будет боевым, поскольку главный тренер дал отдохнуть половине основных игроков. Да и Арда Туран сделал девять замен в стартовом составе в матче с «Динамо».

– Дело в том, что не всегда это связано с отдыхом. Все хотят играть, поэтому тренеру и приходится прибегать к ротации. До меня доходили слухи, что многие игроки «Кристал Пэлес» недовольны тем, что у них мало игровой практики, и что атмосфера внутри коллектива из-за этого не самая лучшая.