  4. Йожеф САБО: «До меня дошли слухи, что они очень недовольны»
07 мая 2026, 20:08
Йожеф САБО: «До меня дошли слухи, что они очень недовольны»

Известный тренер – о матче «Кристал Пэлес» – «Шахтер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче «Кристал Пэлес» и «Шахтера».

– Может ли что-то произойти, чтобы все перевернулось на 180 градусов? Например, быстрый гол от «Шахтера».

– И что дальше? Это серьезный соперник. Не думаю, что он дрогнет после такого. Опять же, мне будет интересно посмотреть на стартовый состав хозяев.

– Наверное, он будет боевым, поскольку главный тренер дал отдохнуть половине основных игроков. Да и Арда Туран сделал девять замен в стартовом составе в матче с «Динамо».

– Дело в том, что не всегда это связано с отдыхом. Все хотят играть, поэтому тренеру и приходится прибегать к ротации. До меня доходили слухи, что многие игроки «Кристал Пэлес» недовольны тем, что у них мало игровой практики, и что атмосфера внутри коллектива из-за этого не самая лучшая.

Йожеф Сабо Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
он наверное имел в виду недовльных игроков Шахтера а не КП, который играет практически одним составом.
