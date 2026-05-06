Арсенал решил судьбу Артеты

Руководство лондонского «Арсенала» определилось с судьбой главного тренера Микеля Артеты. Еще недавно прогнозировалось, что испанский наставник будет отправлен в отставку, если «канониры» останутся без трофеев.

Фабрицио Романо утверждает, что Артета в любом случае получит новый контракт от клуба, и это решение было утверждено в марте, когда команда претендовала на четыре трофея. Сам специалист будет рад продолжить работу с «Арсеналом».

Артете 44 года. Поработав ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», он возглавляет «канониров» с 2019 года. Действующий контракт Артеты рассчитан до 2027 года.