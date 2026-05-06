Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 мая 2026, 20:08 |
Арсенал решил судьбу Артеты

Микель Артета и «Арсенал» продлят контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Руководство лондонского «Арсенала» определилось с судьбой главного тренера Микеля Артеты. Еще недавно прогнозировалось, что испанский наставник будет отправлен в отставку, если «канониры» останутся без трофеев.

Фабрицио Романо утверждает, что Артета в любом случае получит новый контракт от клуба, и это решение было утверждено в марте, когда команда претендовала на четыре трофея. Сам специалист будет рад продолжить работу с «Арсеналом».

Артете 44 года. Поработав ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», он возглавляет «канониров» с 2019 года. Действующий контракт Артеты рассчитан до 2027 года.

Арсенал Лондон Микель Артета Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
З ним не те, що мають продовжити контракт, а значно покращити його.
Вперше за 21 рік команда у фіналі ЛЧ, вперше за 22 роки іде реально до чемпіонства в АПЛ і хіба що сама собі стане на заваді, та не візьме золото.
