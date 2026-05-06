  4. Легенда Барселоны получил дисквалификацию на 6 матчей и 2 месяца
06 мая 2026, 19:37
Легенда Барселоны получил дисквалификацию на 6 матчей и 2 месяца

Жерар Пике наорал на солидную дисквалификацию

Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Владелец ФК «Андорра» Жерар Пике подвергся серьёзным санкциям за свои высказывания в адрес судей и не сможет исполнять свои обязанности в ближайшие месяцы. Пике неоднократно высказывался против арбитров в Сегунде, но также сталкивался с постоянно растущими штрафами. В прошлую пятницу разъяренный Пике разнес судей после того, как «Андорра» проиграла «Альбасете» со счетом 0:1 дома, пропустив на 86-й минуте.

В отчете рефери приводятся некоторые выкрики Пике, в том числе: «Уезжай в сопровождении, чтобы тебя не атаковали», «Надеюсь, с тобой случится несчастный случай», «В другой стране тебя бы избили, но здесь, в Андорре, мы цивилизованные люди».

39-летний бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании получил значительное наказание. Он не сможет присутствовать на следующих шести матчах «Андорры» и отстранен от исполнения обязанностей президента на следующие два месяца.

