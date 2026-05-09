Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талантливый игрок, который защищает цвета Шахтера, мечтает вернуться в Реал
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 11:41 | Обновлено 09 мая 2026, 11:58
Талантливый игрок, который защищает цвета Шахтера, мечтает вернуться в Реал

Винисиус Тобиас – о периоде в составе королевского клуба и своих амбициях

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас рассказал о периоде карьеры, когда он находился в структуре мадридского «Реала», а также прокомментировал возможное возвращение в чемпионат Испании:

– Вы когда-нибудь думаете о времени, проведенном в «Реале»? Изменили бы вы что-нибудь?

– Я думаю, что каждый игрок должен делать много разных вещей, чтобы достичь уровня, о котором мечтает. Так вот, я приехал в Мадрид без опыта игры в основной команде.

Потому что в Бразилии я играл за команду до 20 лет. Потом я перешел в «Шахтер», пробыл там месяц, а затем снова вернулся в Мадрид. Это была совсем другая жизнь, с великолепными игроками, другая работа...

Поэтому мне сначала пришлось адаптироваться. Сотрудничество с Анчелотти и Раулем было невероятным с точки зрения того, как они работали, меняли мой стиль игры, мое тело, поддерживали мою физическую форму.

Я думаю, что Мадрид стал лучшим опытом в моей жизни. Так что теперь, когда я знаю, как все устроено, мне нужно усердно работать, хорошо играть в матчах, чтобы однажды я смог вернуться в Мадрид или перейти в другую большую команду, – признался Винисиус.

Тобиас может покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона – в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Рома», «Наполи», «Байер» и «Манчестер Юнайтед».

Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
