Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал

По информации португальских и испанских СМИ, руководство Бенфики уже готовится к уходу наставника Жозе Моуриньо в Реале.

Клуб хотел бы продлить договор тренера еще на один сезон, но после обсуждения вопроса поняли, что специалист хочет вернуться в мадридскую команду.

Моуриньо считает, что для него это будет последняя возможность в карьере работать с топ-командой, поэтому он настаивает на переходе в Реал.

Сообщается, что мадридский клуб на этот момент только в Моуриньо видит замену Альваро Арбелоа, поэтому другие варианты серьезно не рассматриваются.