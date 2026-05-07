Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал
Испания
07 мая 2026, 17:59 | Обновлено 07 мая 2026, 18:16
648
3

Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал

Жозе не останется в Лиссабоне

07 мая 2026, 17:59 | Обновлено 07 мая 2026, 18:16
648
3 Comments
Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

По информации португальских и испанских СМИ, руководство Бенфики уже готовится к уходу наставника Жозе Моуриньо в Реале.

Клуб хотел бы продлить договор тренера еще на один сезон, но после обсуждения вопроса поняли, что специалист хочет вернуться в мадридскую команду.

Моуриньо считает, что для него это будет последняя возможность в карьере работать с топ-командой, поэтому он настаивает на переходе в Реал.

Сообщается, что мадридский клуб на этот момент только в Моуриньо видит замену Альваро Арбелоа, поэтому другие варианты серьезно не рассматриваются.

По теме:
Моуриньо вернется в Реал, если испанский клуб выполнит десять условий
Мбаппе на 99,9% выиграл Золотую бутсу
Футболисты Реала подрались на тренировке. Звезду отвезли в больницу
Жозе Моуриньо Бенфика Реал Мадрид Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 07 мая 2026, 12:19 34
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»

Виктор Грачев расхвалил Алиссона Сантану

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07 мая 2026, 09:12 7
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ

Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»

Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Ми хороши для этого»
Футбол | 07.05.2026, 18:01
Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Ми хороши для этого»
Гарри КЕЙН: «Бавария могла выиграть все трофеи. Ми хороши для этого»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Бокс | 07.05.2026, 07:57
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 07.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
"мадридський клуб на цей момент тільки в Моуріньо бачить заміну Альваро Арбелоа, тому інші варіанти серйозно не розглядаються"
Стоп, а як же "вже підписаний контракт із Клоппом"?
Така сама маячня, як і решта пліток навколо.
Ответить
0
А його хтось тримав?- думаю ні.
Ответить
0
Пришёл. Увидел. Развалил. Свинтил. ))
Ответить
0
Популярные новости
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 2
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 12
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем