Бенфика сдалась. В клубе знают, что не удержат Моуриньо – хочет в Реал
Жозе не останется в Лиссабоне
По информации португальских и испанских СМИ, руководство Бенфики уже готовится к уходу наставника Жозе Моуриньо в Реале.
Клуб хотел бы продлить договор тренера еще на один сезон, но после обсуждения вопроса поняли, что специалист хочет вернуться в мадридскую команду.
Моуриньо считает, что для него это будет последняя возможность в карьере работать с топ-командой, поэтому он настаивает на переходе в Реал.
Сообщается, что мадридский клуб на этот момент только в Моуриньо видит замену Альваро Арбелоа, поэтому другие варианты серьезно не рассматриваются.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Стоп, а як же "вже підписаний контракт із Клоппом"?
Така сама маячня, як і решта пліток навколо.