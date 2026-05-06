Кварацхелия – в топ-5 исторического бомбардирского рейтинга Лиги чемпионов
Грузин входит в число лучших игроков с наибольшим количеством голов в одном сезоне плей-офф ЛЧ
Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия забил 7 голов в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2025/26.
Это позволило ему войти в топ-5 лучших игроков в истории турнира, отличившихся самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне плей-офф.
Больше Кварацхелии забивали только Криштиану Роналду (дважды: 8 и 10), Карим Бензема (10) и Лионель Месси (8).
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне плей-офф Лиги чемпионов
- 10 – Криштиану Роналду (Реал, 2016/17)
- 10 – Карим Бензема (Реал, 2021/22)
- 8 – Криштиану Роналду (Реал, 2013/14)
- 8 – Лионель Месси (Барселона, 2011/12)
- 7 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ, 2025/26)
Увеличить свой голевой счет в плей-офф Кварацхелия попробует в ответном матче полуфинала ЛЧ сезона 2025/26 против Баварии в Мюнхене.
Голы Хвичи Кварацхелии в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2025/26 (7)
- полуфинал, против Баварии – два гола
- четвертьфинал, против Ливерпуля – гол
- 1/8 финала, против Челси – гол
- 1/8 финала, против Челси – два гола
- 1/16 финала, против Монако – гол
