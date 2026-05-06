06 мая 2026, 18:44 | Обновлено 06 мая 2026, 19:13
Кварацхелия – в топ-5 исторического бомбардирского рейтинга Лиги чемпионов

Грузин входит в число лучших игроков с наибольшим количеством голов в одном сезоне плей-офф ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия забил 7 голов в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2025/26.

Это позволило ему войти в топ-5 лучших игроков в истории турнира, отличившихся самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне плей-офф.

Больше Кварацхелии забивали только Криштиану Роналду (дважды: 8 и 10), Карим Бензема (10) и Лионель Месси (8).

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне плей-офф Лиги чемпионов

  • 10 – Криштиану Роналду (Реал, 2016/17)
  • 10 – Карим Бензема (Реал, 2021/22)
  • 8 – Криштиану Роналду (Реал, 2013/14)
  • 8 – Лионель Месси (Барселона, 2011/12)
  • 7 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ, 2025/26)

Увеличить свой голевой счет в плей-офф Кварацхелия попробует в ответном матче полуфинала ЛЧ сезона 2025/26 против Баварии в Мюнхене.

Голы Хвичи Кварацхелии в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2025/26 (7)

  • полуфинал, против Баварии – два гола
  • четвертьфинал, против Ливерпуля – гол
  • 1/8 финала, против Челси – гол
  • 1/8 финала, против Челси – два гола
  • 1/16 финала, против Монако – гол
