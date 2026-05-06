Тренер Кристал Пэлас рассказал, чем его поразил Шахтер Арды Турана

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высоко оценил работу главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана.

30 апреля «горняки» уступили «орлам» со счётом 1:3 в первом матче полуфинала Лиги конференций. Вторая встреча состоится в четверг, 7 мая, в Лондоне.

«Арда Туран проделал отличную работу. То, что действительно поразило меня, – это их дисциплинированная оборона и высокий темп, который они демонстрируют в каждом матче», – признался тренер «Пэлас».

Туран возглавил «Шахтер» год назад. В УПЛ команда практически гарантировала себе победу, возглавляя турнирную таблицу с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.