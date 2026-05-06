Лига конференций
06 мая 2026, 18:20 | Обновлено 06 мая 2026, 18:57
Тренер Кристал Пэлас рассказал, чем его поразил Шахтер Арды Турана

Гласнер похвалил своего турецкого коллегу

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высоко оценил работу главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана.

30 апреля «горняки» уступили «орлам» со счётом 1:3 в первом матче полуфинала Лиги конференций. Вторая встреча состоится в четверг, 7 мая, в Лондоне.

«Арда Туран проделал отличную работу. То, что действительно поразило меня, – это их дисциплинированная оборона и высокий темп, который они демонстрируют в каждом матче», – признался тренер «Пэлас».

Туран возглавил «Шахтер» год назад. В УПЛ команда практически гарантировала себе победу, возглавляя турнирную таблицу с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.

Андрей Плыгун
