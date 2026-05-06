  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Бразилии нашел новый клуб. Ему почти 40 лет
06 мая 2026, 16:49 | Обновлено 06 мая 2026, 17:58
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Бразилии нашел новый клуб. Ему почти 40 лет

Халк продолжит карьеру во «Флуминенсе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Халк

39-летний форвард Халк официально на правах свободного агента перешел в бразильский клуб «Флуминенсе».

Футболист с большим опытом после ухода из «Атлетико Минейро» подписал контракт с «Флуминенсе» до лета 2027 года.

За «Атлетико Минейро» нападающий провел 309 матчей за пять сезонов, забил 140 голов и отдал 56 результативных передач.

Вместе с командой Халк завоевал семь трофеев, став легендой «Гало».

Халк известен болельщикам благодаря своим выступлениям за сборную Бразилии. В составе национальной команды форвард провел 49 матчей (11 голов, семь асситов) и выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.

Андрей Витренко Источник: ФК Флуминенсе
