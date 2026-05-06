ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Бразилии нашел новый клуб. Ему почти 40 лет
Халк продолжит карьеру во «Флуминенсе»
39-летний форвард Халк официально на правах свободного агента перешел в бразильский клуб «Флуминенсе».
Футболист с большим опытом после ухода из «Атлетико Минейро» подписал контракт с «Флуминенсе» до лета 2027 года.
За «Атлетико Минейро» нападающий провел 309 матчей за пять сезонов, забил 140 голов и отдал 56 результативных передач.
Вместе с командой Халк завоевал семь трофеев, став легендой «Гало».
Халк известен болельщикам благодаря своим выступлениям за сборную Бразилии. В составе национальной команды форвард провел 49 матчей (11 голов, семь асситов) и выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.
Ele chegou! Hulk Paraíba assina contrato com o Flu até o fim de 2027 e é o novo jogador do Fluminense.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 5, 2026
