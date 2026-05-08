Гасперини принял решение в Роме. Это касается Довбика

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может получить нового конкурента в атаке римского клуба уже этим летом.

По информации источника, главный тренер Джан Пьеро Гасперини планирует масштабное обновление состава в летнее трансферное окно. Речь идет как минимум о шести новичках, среди которых обязательно должен появиться новый центральный нападающий.

Гасперини стремится усилить практически каждую линию команды: оборону, центр поля и фланги атаки. Отдельно тренер настаивает на подписании форварда, который мог бы составить конкуренцию или стать альтернативой в нападении.

Таким образом, Довбик может получить серьезного соперника за место в стартовом составе уже с началом нового сезона, поскольку клуб рассматривает варианты для повышения конкуренции в линии атаки.