Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне
Лига конференций
06 мая 2026, 14:18 |
706
1

Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне

По мнению Олега Федорчука, чуда в Лондоне не следует ожидать

06 мая 2026, 14:18 |
706
1 Comments
Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне
ФК Шахтер

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинального ответного матча Лиги конференций «Кристалл Пелас» – «Шахтер», который состоится 7 мая в Англии.

«Горняки» после победы над «Динамо» в 27 туре УПЛ в хорошем настроении отправились в Лондон, где у них будет достаточно времени для должной подготовки к повторному противостоянию с «Кристалл Пелас».

Я высоко оцениваю шансы лондонцев после их победы в Кракове – 3:1, однако в футболе все возможно. Очень многое будет зависеть от того, будут ли гости сильны командой, или каждый будет пытаться продавать себя и этот «карнавал» может негативно сказаться на сбалансированности.

Также интересно, как поработали над ошибками стоперы «горняков», будут ли они готовы осложнить жизнь нападающему-гренадеру лондонцев Матета, будет ли на высоте вратарь Дмитрий Ризнык в борьбе на «втором этаже».

Но главное, чтобы гости не подстраивались под хозяев, не тратили время на катание мяча без продвижения вперед, а искали обострений в штрафной лондонцев.

Тем не менее, я склоняюсь к тому, что будет подписано мирное соглашение – 1:1 и в следующий раунд пробьется «Кристал Пэлас».

Ранее участник Лиги чемпионов нацелился на защитника «Шахтера» и сборной Украины.

По теме:
Шаран принял важное решение на фоне провала Александрии в УПЛ
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Мирон МАРКЕВИЧ: «Арсенал больше заслужил финал ЛЧ»
инсайд Мнение эксперта Олег Федорчук Шахтер Донецк Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Шахтер
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Футбол | 06 мая 2026, 11:19 9
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии
Забарный узнал, сыграет ли он в полуфинале Лиги чемпионов против Баварии

Защитник сборной Украины уступит место в центре обороны Маркиньосу и Вильяну Пачо

Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Футбол | 06 мая 2026, 13:30 6
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать

Майкл Олисе такой, какой он есть…

Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Футбол | 05.05.2026, 18:57
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 06.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06.05.2026, 08:11
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Верим до последнего! 
Ответить
0
Популярные новости
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 46
Футбол
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 16
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 69
Хоккей
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 45
Теннис
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем