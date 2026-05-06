Эксперт объяснил, почему Шахтер не сможет обыграть Кристал Пэлас в Лондоне

Известный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинального ответного матча Лиги конференций «Кристалл Пелас» – «Шахтер», который состоится 7 мая в Англии.

«Горняки» после победы над «Динамо» в 27 туре УПЛ в хорошем настроении отправились в Лондон, где у них будет достаточно времени для должной подготовки к повторному противостоянию с «Кристалл Пелас».

Я высоко оцениваю шансы лондонцев после их победы в Кракове – 3:1, однако в футболе все возможно. Очень многое будет зависеть от того, будут ли гости сильны командой, или каждый будет пытаться продавать себя и этот «карнавал» может негативно сказаться на сбалансированности.

Также интересно, как поработали над ошибками стоперы «горняков», будут ли они готовы осложнить жизнь нападающему-гренадеру лондонцев Матета, будет ли на высоте вратарь Дмитрий Ризнык в борьбе на «втором этаже».

Но главное, чтобы гости не подстраивались под хозяев, не тратили время на катание мяча без продвижения вперед, а искали обострений в штрафной лондонцев.

Тем не менее, я склоняюсь к тому, что будет подписано мирное соглашение – 1:1 и в следующий раунд пробьется «Кристал Пэлас».

