Трансферу быть. Голкипер Ливерпуля согласовал контракт с другим клубом

33-летний вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер близок к уходу из Англии и возвращению в Италию.

По информации инсайдера Николо Скиры, опытный голкипер согласовал условия личного контракта с «Ювентусом» до лета 2029 года.

В настоящее время туринский клуб ведёт переговоры о трансфере Алиссона с «Ливерпулем», однако мерсисайдцы пока не приняли решение относительно будущего вратаря.

Чемпионат Италии уже знаком Алиссону, поскольку вратарь с 2016 по 2018 год выступал за римскую «Рому». Именно после двух сезонов в составе «волков» Беккер перешел в «Ливерпуль».

Начиная с лета 2018 года, Алиссон провел 332 матча за «Ливерпуль», из которых в 137 встречах сохранил ворота «сухими».

Вместе с английским клубом вратарь завоевал Лигу чемпионов, два титула Английской Премьер-лиги, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и два Кубка английской лиги.

