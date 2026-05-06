  Трансферу быть. Голкипер Ливерпуля согласовал контракт с другим клубом
Англия
06 мая 2026, 14:58 | Обновлено 06 мая 2026, 15:34
Алиссон Беккер шагнул к «Ювентусу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Беккер

33-летний вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер близок к уходу из Англии и возвращению в Италию.

По информации инсайдера Николо Скиры, опытный голкипер согласовал условия личного контракта с «Ювентусом» до лета 2029 года.

В настоящее время туринский клуб ведёт переговоры о трансфере Алиссона с «Ливерпулем», однако мерсисайдцы пока не приняли решение относительно будущего вратаря.

Чемпионат Италии уже знаком Алиссону, поскольку вратарь с 2016 по 2018 год выступал за римскую «Рому». Именно после двух сезонов в составе «волков» Беккер перешел в «Ливерпуль».

Начиная с лета 2018 года, Алиссон провел 332 матча за «Ливерпуль», из которых в 137 встречах сохранил ворота «сухими».

Вместе с английским клубом вратарь завоевал Лигу чемпионов, два титула Английской Премьер-лиги, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и два Кубка английской лиги.

Андрей Витренко Источник: Николо Скира
