Трансферу быть. Голкипер Ливерпуля согласовал контракт с другим клубом
Алиссон Беккер шагнул к «Ювентусу»
33-летний вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер близок к уходу из Англии и возвращению в Италию.
По информации инсайдера Николо Скиры, опытный голкипер согласовал условия личного контракта с «Ювентусом» до лета 2029 года.
В настоящее время туринский клуб ведёт переговоры о трансфере Алиссона с «Ливерпулем», однако мерсисайдцы пока не приняли решение относительно будущего вратаря.
Чемпионат Италии уже знаком Алиссону, поскольку вратарь с 2016 по 2018 год выступал за римскую «Рому». Именно после двух сезонов в составе «волков» Беккер перешел в «Ливерпуль».
Начиная с лета 2018 года, Алиссон провел 332 матча за «Ливерпуль», из которых в 137 встречах сохранил ворота «сухими».
Вместе с английским клубом вратарь завоевал Лигу чемпионов, два титула Английской Премьер-лиги, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и два Кубка английской лиги.
#Alisson Becker has agreed personal terms with #Juventus for a contract until 2029 (€5M/year). #Juve are now working to try to reach a deal with #Liverpool, which have no decide if selling the goalkeeper yet. Opened talks. #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 6, 2026
