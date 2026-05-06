Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футболистам нравилось работать с Мальдерой
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что футболисты довольны тем, что Андреа Мальдеру назначат главным тренером национальной команды.
«Мальдера не работал главным тренером, но в сборной Украины у него был хороший контакт с игроками. Они прислушиваются к нему. Мне говорили футболисты, что им было интересно и полезно слушать тактические разборы Мальдеры».
«Они все позитивно отзывались о Мальдере и рады с ним работать. Он делал наибольшую работу в штабе Шевченко», – сказал Цыганык.
Ожидается, что о назначении объявят в ближайшее время.
