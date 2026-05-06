Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Чемпионат мира
06 мая 2026, 17:52 | Обновлено 06 мая 2026, 17:53
345
1

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера

Футболистам нравилось работать с Мальдерой

06 мая 2026, 17:52 | Обновлено 06 мая 2026, 17:53
345
1 Comments
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что футболисты довольны тем, что Андреа Мальдеру назначат главным тренером национальной команды.

«Мальдера не работал главным тренером, но в сборной Украины у него был хороший контакт с игроками. Они прислушиваются к нему. Мне говорили футболисты, что им было интересно и полезно слушать тактические разборы Мальдеры».

«Они все позитивно отзывались о Мальдере и рады с ним работать. Он делал наибольшую работу в штабе Шевченко», – сказал Цыганык.

Ожидается, что о назначении объявят в ближайшее время.

По теме:
Украинский форвард: «Мне никогда не нравился этот футболист»
Лидеры сборной Украины выбрали нового главного тренера – источник
«Он скучает за борщом». Вратарь Атлетико Паранаэнсе – о встрече с Марлосом
сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Хоккей | 05 мая 2026, 19:17 69
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию

Неожиданная победа в основное время

Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Футбол | 05 мая 2026, 18:57 0
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона

Украинская команда продолжает подготовку к ответному полуфиналу Лиги конференций с «Кристал Пэлас»

Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 06.05.2026, 07:28
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Кадровый шторм в Черноморце: кто может покинуть команду летом
Футбол | 06.05.2026, 17:17
Кадровый шторм в Черноморце: кто может покинуть команду летом
Кадровый шторм в Черноморце: кто может покинуть команду летом
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 06.05.2026, 16:10
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Кто с тех времен остался … цыганков яремчук!?
Ответить
0
Популярные новости
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
05.05.2026, 02:32 5
Бокс
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 45
Теннис
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 16
Футбол
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем