Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что футболисты довольны тем, что Андреа Мальдеру назначат главным тренером национальной команды.

«Мальдера не работал главным тренером, но в сборной Украины у него был хороший контакт с игроками. Они прислушиваются к нему. Мне говорили футболисты, что им было интересно и полезно слушать тактические разборы Мальдеры».

«Они все позитивно отзывались о Мальдере и рады с ним работать. Он делал наибольшую работу в штабе Шевченко», – сказал Цыганык.

Ожидается, что о назначении объявят в ближайшее время.