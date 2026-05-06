  4. «Был одним из лучших». В Испании высоко оценили игру Лунина в Барселоне
06 мая 2026, 12:26
«Был одним из лучших». В Испании высоко оценили игру Лунина в Барселоне

Украинца похвалили за игру в матче с Эспаньолом

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Журналист El Desmarque Хорхе Моран высоко оценил игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:0).

«В матче с «Эспаньолом» Лунин был одним из лучших игроков своей команды, сделав несколько сейвов, не позволивших каталонцам открыть счет. Эта игра стала для него возможностью пересмотреть свою форму», – написал Моран в своем материале.

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Сообщалось, что Лунин обратился к «Реалу» с просьбой.

Антон Романенко Источник: Eldesmarque
Голкіперу, щоб бути в формі та демонструвати свою найкращу гру, потрібно постійно грати. А у Луніна цієї можливості в Реалі ніколи не було. І не буде. Він тільки розігрується і увійде в тонус - все, Куртуа перехворів, і Лунін більше не грає. Це і фізично, і психологічно пригнічує. Але Андрію схоже все до вподоби. Він не прагне бути №1. 
