Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Италии расхвалили футболиста сборной Украины, который перейдет в Турцию
06 мая 2026, 11:37 |
В Италии расхвалили футболиста сборной Украины, который перейдет в Турцию

Гекхан Инлер отреагировал на трансфер Руслана Малиновского из «Дженоа» в «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Спортивный директор «Удинезе» Гёкхан Инлер остался в восторге от игры полузащитника «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского, который летом должен перейти в турецкий «Трабзонспор»:

«Руслан Малиновский, которого «Трабзонспор» готовится приобрести у «Дженоа», – игрок, который не боится брать на себя ответственность на поле и любит быть в центре игры.

Он обладает характером, требует игры на мяче и пытается руководить действиями своей команды. Он физически силен и не боится борьбы. Это придает ему серьезную выносливость и стабильность в полузащите.

Одна из самых выдающихся характеристик Руслана – это качество ударов. Его дальние удары очень эффективны, особенно из-за пределов штрафной площади, где он может в любой момент создать угрозу воротам соперника.

Малиновский также является важным оружием при стандартных положениях. Это футболист, который может изменить ход игры при штрафных ударах и подборах.

Иногда он получает травмы, что свидетельствует о его силе и физической подготовке. Но пока он на поле, его вклад в команду очевиден. Он может играть как на позиции «восьмерки», так и на позиции «десятки», подпитывая атаку и повышая темп.

Короче говоря, Малиновский – игрок, который требует мяча, ведет игру и может брать на себя ответственность в критические моменты. Когда он играет в правильной системе, он меняет ситуацию и выводит команду на новый уровень».

Николай Тытюк Источник: 61saat.com
