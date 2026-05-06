В Италии расхвалили футболиста сборной Украины, который перейдет в Турцию
Гекхан Инлер отреагировал на трансфер Руслана Малиновского из «Дженоа» в «Трабзонспор»
Спортивный директор «Удинезе» Гёкхан Инлер остался в восторге от игры полузащитника «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского, который летом должен перейти в турецкий «Трабзонспор»:
«Руслан Малиновский, которого «Трабзонспор» готовится приобрести у «Дженоа», – игрок, который не боится брать на себя ответственность на поле и любит быть в центре игры.
Он обладает характером, требует игры на мяче и пытается руководить действиями своей команды. Он физически силен и не боится борьбы. Это придает ему серьезную выносливость и стабильность в полузащите.
Одна из самых выдающихся характеристик Руслана – это качество ударов. Его дальние удары очень эффективны, особенно из-за пределов штрафной площади, где он может в любой момент создать угрозу воротам соперника.
Малиновский также является важным оружием при стандартных положениях. Это футболист, который может изменить ход игры при штрафных ударах и подборах.
Иногда он получает травмы, что свидетельствует о его силе и физической подготовке. Но пока он на поле, его вклад в команду очевиден. Он может играть как на позиции «восьмерки», так и на позиции «десятки», подпитывая атаку и повышая темп.
Короче говоря, Малиновский – игрок, который требует мяча, ведет игру и может брать на себя ответственность в критические моменты. Когда он играет в правильной системе, он меняет ситуацию и выводит команду на новый уровень».
