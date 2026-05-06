Швейцарский Тун повторил достижение симферопольской Таврии
Команды, ставшие чемпионами своих стран в следующем сезоне после повышения
Неожиданностью в Швейцарии завершился национальный чемпионат: чемпионом страны впервые в своей истории стал Тун.
При этом сделал он это в первом же сезоне после повышения из низшего по рангу дивизиона Швейцарии.
В этой связи известный статистический портал Transfermarkt упомянул все европейские команды, которые в своих национальных чемпионатах повторили достижение Туна.
Чаще подобные случаи случались в Англии (5 раз), но и в украинской истории было место похожей истории.
В сезоне 1991/92 чемпионом страны стала симферопольская Таврия, предыдущый сезон игравшая в Первой лиге еще СССР. Такое же достижение было и у казахстанского Кайрата в том же сезоне.
Команды европейских чемпионатов, ставших чемпионами в следующем сезоне после того, как повысились с низшего дивизиона
- 2025/26 – Тун (Швейцария)
- 2024/25 – Витебск (беларусь)
- 2018/19 – Арарат-Армения (Армения)
- 2011/12 – Лудогорец (Болгария)
- 1997/98 – Кайзерслаутерн (Германия)
- 1992/93 – Бейтар (Израиль)
- 1991/92 – Таврия (Украина)
- 1991/92 – Кайрат (Казахстан)
- 1977/78 – Ноттингем Форест (Англия)
- 1977/78 – Монако (Франция)
- 1963/64 – ДВС Амстердам (Нидерланды)
- 1961/62 – Ипсвич Таун (Англия)
- 1951/52 – Грассхоппер (Швейцария)
- 1950/51 – Тоттенхэм Хотспур (Англия)
- 1931/32 – Эвертон (Англия)
- 1905/06 – Ливерпуль (Англия)
