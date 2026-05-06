Швейцарский Тун повторил достижение симферопольской Таврии

Неожиданностью в Швейцарии завершился национальный чемпионат: чемпионом страны впервые в своей истории стал Тун.

При этом сделал он это в первом же сезоне после повышения из низшего по рангу дивизиона Швейцарии.

В этой связи известный статистический портал Transfermarkt упомянул все европейские команды, которые в своих национальных чемпионатах повторили достижение Туна.

Чаще подобные случаи случались в Англии (5 раз), но и в украинской истории было место похожей истории.

В сезоне 1991/92 чемпионом страны стала симферопольская Таврия, предыдущый сезон игравшая в Первой лиге еще СССР. Такое же достижение было и у казахстанского Кайрата в том же сезоне.

Команды европейских чемпионатов, ставших чемпионами в следующем сезоне после того, как повысились с низшего дивизиона