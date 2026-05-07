Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ

Формируется тренерский штаб нового наставника сборной Андреа Мальдеры.

Как отмечает источник, помощником итальянского специалиста в сборной Украины может стать бывший аналитик тренерского штаба Сергея Реброва Глеб Платов.

Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски у представителей тренерских штабов украинских сборных, открыв уголовное производство по факту коррупции в футболе. Обыски проводились и у помощника Сергея Реброва Глеба Платова.