  4. Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
07 мая 2026, 07:03 | Обновлено 07 мая 2026, 07:21
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ

Платов может остаться в сборной

УАФ. Глеб Платов

Формируется тренерский штаб нового наставника сборной Андреа Мальдеры.

Как отмечает источник, помощником итальянского специалиста в сборной Украины может стать бывший аналитик тренерского штаба Сергея Реброва Глеб Платов.

Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски у представителей тренерских штабов украинских сборных, открыв уголовное производство по факту коррупции в футболе. Обыски проводились и у помощника Сергея Реброва Глеба Платова.

Миколайович, проаналізувавши фінансові операції (махінації) кума, зробив висновки у яких місцях сильно "паливно" "деребанили" кошти і тепер робить це більш вишукано, залучаючи до цього тільки перевірених людей....
Чомусь мені здається, що нашу легенду чекає доля Павелка, тільки цього вже не випустять (сподіваюся)....
Ці клікбейтні заголовки 
На жаль нашу країну поглинула корупція у ВСІХ сферах!!!!!! І футбол це не минуло. Іде повний дерибан.
Нормальний тренер не хоче йди до нас, бо війна і мало грошей дають. А самі рубвють бабло ні за що. Просто сидять на кріслах, і "проїдають" укр.гроші!!!!!!
