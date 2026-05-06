  4. Лучшая защита Европы. Невероятные цифры Арсенала в сезоне
06 мая 2026, 10:14 | Обновлено 06 мая 2026, 11:27
Лучшая защита Европы. Невероятные цифры Арсенала в сезоне

«Канониры» пропустили всего 41 гол в 59 матчах сезона 2025/26 во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал продолжает удерживать лидерство среди команд топ-5 лиг по наименьшему среднему количеству пропущенных мячей за матч во всех турнирах.

Полуфинальная игра Лиги чемпионов против мадридского Атлетико стала 9-й «сухой» в турнире и 30-й в целом в сезоне во всех турнирах без пропущенных мячей.

В 59 поединках «канониры» пропустили всего 41 гол, что составляет 0.69 в среднем за игру.

По этому показателю Арсенал существенно превосходит любой клуб топ-5 европейских чемпионатов.

Команды топ-5 лиг с наименьшим количеством пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 0.69 – Арсенал (59)
  • 0.82 – Милан (39)
  • 0.83 – Комо (41)
  • 0.91 – Рома (46)
  • 0.93 – Манчестер Сити (55)
  • 0.96 – Интер (50)
  • 0.97 – Лацио (39)
  • 0.98 – Лион (46)
  • 1.02 – Ювентус (47)
  • 1.04 – ПСЖ (50)

В скобках – количество сыгранных матчей в сезоне.

