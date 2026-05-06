Лучшая защита Европы. Невероятные цифры Арсенала в сезоне
«Канониры» пропустили всего 41 гол в 59 матчах сезона 2025/26 во всех турнирах
Лондонский Арсенал продолжает удерживать лидерство среди команд топ-5 лиг по наименьшему среднему количеству пропущенных мячей за матч во всех турнирах.
Полуфинальная игра Лиги чемпионов против мадридского Атлетико стала 9-й «сухой» в турнире и 30-й в целом в сезоне во всех турнирах без пропущенных мячей.
В 59 поединках «канониры» пропустили всего 41 гол, что составляет 0.69 в среднем за игру.
По этому показателю Арсенал существенно превосходит любой клуб топ-5 европейских чемпионатов.
Команды топ-5 лиг с наименьшим количеством пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 0.69 – Арсенал (59)
- 0.82 – Милан (39)
- 0.83 – Комо (41)
- 0.91 – Рома (46)
- 0.93 – Манчестер Сити (55)
- 0.96 – Интер (50)
- 0.97 – Лацио (39)
- 0.98 – Лион (46)
- 1.02 – Ювентус (47)
- 1.04 – ПСЖ (50)
В скобках – количество сыгранных матчей в сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
