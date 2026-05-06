Туран назвал главную проблему Шахтера: «Иногда мы даже не понимаем...»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран похвалил своих футболистов, но снова пожаловался на сложную логистику из-за войны в Украине.

«Каким бы сложным ни было наше положение, клуб делает все, чтобы обеспечить нам наилучшие условия. Но это непросто – кроме матчей, много нагрузки вне поля, постоянные поездки и почти нет времени на отдых или тренировку.

Наши игроки молодые, но переезды по 8–10 часов после матчей влияют на их состояние. Иногда мы даже не понимаем, в каком городе мы находимся. Это очень сложный процесс, но мы двигаемся вперед благодаря самоотдаче», – сказал Туран.

Матч Кристал Пелас – Шахтер запланирован на четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.