Туран назвал главную проблему Шахтера: «Иногда мы даже не понимаем...»
Арда снова пожаловался на сложную логистику
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран похвалил своих футболистов, но снова пожаловался на сложную логистику из-за войны в Украине.
«Каким бы сложным ни было наше положение, клуб делает все, чтобы обеспечить нам наилучшие условия. Но это непросто – кроме матчей, много нагрузки вне поля, постоянные поездки и почти нет времени на отдых или тренировку.
Наши игроки молодые, но переезды по 8–10 часов после матчей влияют на их состояние. Иногда мы даже не понимаем, в каком городе мы находимся. Это очень сложный процесс, но мы двигаемся вперед благодаря самоотдаче», – сказал Туран.
Матч Кристал Пелас – Шахтер запланирован на четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
