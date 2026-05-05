Туран в интервью испанским СМИ: «Украинцы – невероятные. Они не сдаются»
Тренер расхвалил украинцев
Наставник Шахтера Арда Туран дал большое интервью известному испанскому ресурсу Marca, где позитивно высказался о жителях Украины.
«Украинцы – невероятные, я их очень уважаю. Несмотря на сложные условия, они живут дальше. Они не поставили на паузу спорт, образование, культурную жизнь. Украинцы постоянно демонстрируют, что не собираются сдаваться. Они не позволяют войне забрать у них все радости жизни».
«Учитывая то, что проживают украинцы, мы в команде не можем назвать наши условия слишком проблемными», – сказал Туран.
Наставник работает в Украине первый сезон.
