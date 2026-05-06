06 мая 2026, 08:16 |
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выступила с заявлением после жесткого решения УАФ

КДК УАФ наказал «Буковину» по итогам матча против «Динамо» в Кубке Украины

ФК Буковина

Буковина получила финансовое взыскание от КДК УАФ по итогам полуфинального матча Кубка Украины против Динамо (0:3). Черновицкий клуб сделал обращение к болельщикам.

«Важное обращение к болельщикам «Буковины»!

Футбольный клуб Буковина получил финансовое взыскание от КДК УАФ по итогам полуфинального матча Кубка Украины против киевского Динамо. В настоящее время клуб несет финансовый ущерб из-за нарушения правил поведения зрителей на трибунах, несанкционированных выбегов болельщиков на футбольное поле, использования пиротехнических средств, скандирования нецензурного и оскорбительного характера в адрес арбитров и т.д.

ФК «Буковина» безгранично ценит горячую поддержку болельщиков, однако предупредит о серьезных рисках. Кроме значительных финансовых потерь, в случае повторения подобных инцидентов, клуб может быть наказан проведением домашних матчей без зрителей. Пустые трибуны на стадионе «Буковина» – это самое плохое наказание как для игроков, так и для преданных фанатов.

Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает «желто-черных» на трибунах, и обращаемся к вам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионе, не выбегать на футбольное поле и не использовать пиротехнические средства, воздерживаться от криков оскорбительного и нецензурного содержания в адрес арбитров.

Мы понимаем ваши эмоции и знаем, как вы искренне болеете за команду. Ваша поддержка невероятна, и именно благодаря вам «Буковина» добилась исторических успехов в этом сезоне. Так что продолжаем поддерживать команду громко, но ответственно! Вместе мы – движущая сила, но только если соблюдаем правила! Спасибо за понимание», – говорится в сообщении.

Буковина Черновцы Динамо Киев Кубок Украины по футболу КДК УАФ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
