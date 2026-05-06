Ян ОБЛАК: «Возможно, мы боялись играть против них»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:1, 1:2 по сумме двух матчей) в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов:

«Второй тайм прошел хорошо. Возможно, в первом тайме мы проявили к ним слишком много уважения и боялись играть против них. Потом все было хорошо, но этого не хватило, чтобы выйти в финал. Нам не повезло, и мы расстроены, но такова жизнь. «Арсенал» играл лучше и вышел в финал».

Антуан Гризманн? Он был великолепным игроком. Нам грустно не только из-за того, что это его последний матч в Лиге чемпионов, но и за всех болельщиков «Атлетико». Все ждали этот финал, но мы не дошли до него, так что это тяжелый момент».