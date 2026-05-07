В четверг, 7 мая 2026 года, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между лондонским «Кристал Пэлас» и донецким «Шахтером».

Встречу примет стадион «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась победой «орлов» со счетом 3:1.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.