В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича

Президент УАФ Андрей Шевченко определился с новым главным тренером сборной Украины. По информации итальянского издания MilanPress, национальную команду возглавит Андреа Мальдера – бывший аналитик и помощник тренера «Милана».

Сообщается, что Шевченко лично настоял на кандидатуре итальянца, которому полностью доверяет после совместной работы в сборной Украины в период с 2016 по 2021 год.

Мальдера станет первым иностранным наставником сборной Украины с момента ее создания в 1992 году. Он заменит Сергея Реброва, который покинул пост главного тренера.

По данным источника, среди кандидатов также рассматривались Мирон Маркевич и Игорь Йовичевич, однако Шевченко в итоге отказался от их кандидатур.

В прошлом Мальдера работал матч-аналитиком в «Милане», а также входил в тренерские штабы Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».