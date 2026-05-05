В Чернигове объяснили, зачем начали поиск стадиона для матчей еврокубков

Генеральный директор «Чернигова» Николай Синица рассказал, зачем клуб начал искать стадион для еврокубковых матчей:

«Регламент заставляет искать стадион под еврокубки еще до финала (прим. – Кубка Украины).

Клуб действительно рассматривает различные стадионы для проведения потенциальных матчей квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА в случае победы в финале Кубка Украины по футболу.

Но важно понимать: это не вопрос амбиций или самоуверенности. Мы действуем исключительно в рамках регламента – УЕФА заранее требует от клубов предоставить гарантийные письма относительно стадиона.

Это стандартная процедура, которую мы выполняем в соответствии с требованиями как УЕФА, так и Украинской ассоциации футбола. Что касается билетов на финал – на данный момент мы еще не получили никакой информации от УАФ относительно механизма их реализации. Ожидаем официальных подробностей и сразу проинформируем наших болельщиков.

Мы видим огромный ажиотаж вокруг этого матча. Со своей стороны планируем организовать выезд для болельщиков – будет несколько автобусов. Рассчитываем на серьезную поддержку черниговцев во Львове».

Финал Кубка Украины состоится 20 марта в 18:00 по Киеву. Его победитель стартует в квалификации Лиги Европы.