Экс-защитник МЮ призвал клуб поскорее расстаться с Магуайром

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер резко раскритиковал зависимость клуба от Гарри Магуайра, заявив, что команда не добьется прогресса, если 33-летний защитник останется постоянным игроком основного состава. Несмотря на то, что Магуайр недавно подписал новый долгосрочный контракт при Майкле Каррике, Паркер настаивает, что команде крайне необходимы новые, быстрые центральные защитники, чтобы по-настоящему бороться за главные трофеи.

«Айден Хевен получает больше игрового времени, но играет с Гарри Магуайром, который не является лидером на поле. Я думаю, в некотором смысле он заслужил свой контракт, потому что он неплохо себя проявил. Но если вы хотите двигаться вперед, это невозможно с Гарри Магуайром. Поэтому вы идете и берете другого центрального защитника», – заявил Паркер.

В 22 матчах сезона Магуайр забил два гола и столько же раз ассистировал партнерам. Его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро.