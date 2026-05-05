Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-защитник МЮ призвал клуб поскорее расстаться с Магуайром
Англия
05 мая 2026, 21:49 |
223
0

Экс-защитник МЮ призвал клуб поскорее расстаться с Магуайром

Пол Паркер считает, что у «красных дьяволов» нет будущего с Гарри Магуайром

05 мая 2026, 21:49 |
223
0
Экс-защитник МЮ призвал клуб поскорее расстаться с Магуайром
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер резко раскритиковал зависимость клуба от Гарри Магуайра, заявив, что команда не добьется прогресса, если 33-летний защитник останется постоянным игроком основного состава. Несмотря на то, что Магуайр недавно подписал новый долгосрочный контракт при Майкле Каррике, Паркер настаивает, что команде крайне необходимы новые, быстрые центральные защитники, чтобы по-настоящему бороться за главные трофеи.

«Айден Хевен получает больше игрового времени, но играет с Гарри Магуайром, который не является лидером на поле. Я думаю, в некотором смысле он заслужил свой контракт, потому что он неплохо себя проявил. Но если вы хотите двигаться вперед, это невозможно с Гарри Магуайром. Поэтому вы идете и берете другого центрального защитника», – заявил Паркер.

В 22 матчах сезона Магуайр забил два гола и столько же раз ассистировал партнерам. Его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ совершил первое подписание после повышения в классе
ДОКУ: «Это еще не конец для Манчестер Сити»
Игроки Челси обеднеют. Провал в АПЛ стоит им миллионов
Пол Паркер Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 05 мая 2026, 07:06 4
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко

Святослав продолжает «подрывать» социальные сети

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 05 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Хоккей | 05.05.2026, 19:17
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной
Футбол | 05.05.2026, 19:08
Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной
Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 4
Снукер
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 18
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
03.05.2026, 19:31 27
Хоккей
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
03.05.2026, 23:33
Бокс
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем