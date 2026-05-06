Реал может неожиданно продать Мбаппе. Что произошло?

В мадридском «Реале» назревает потенциальный кризис, связанный с будущим ключевых звезд команды, в частности Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

В клубе появляются опасения, что летом состав может претерпеть серьезные изменения, а команда рискует потерять лидеров, которые формируют ее атакующий потенциал.

Что касается Мбаппе, в руководстве отмечают, что, несмотря на его статус и уровень, возникают вопросы относительно взаимодействия с командой и его роли во внутренней иерархии. Если ситуация не изменится, а пойдет в худшую сторону, то клуб будет готов продать игрока в случае получения солидного предложения.

В то же время Винисиус переживает сложный эмоциональный период из-за давления и критики, хотя продолжает демонстрировать решающее влияние в матчах. Однако вокруг его будущего также растет неопределенность.