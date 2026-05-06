Реал может неожиданно продать Мбаппе. Что произошло?
В клубе сложилась напряженная атмосфера
В мадридском «Реале» назревает потенциальный кризис, связанный с будущим ключевых звезд команды, в частности Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.
В клубе появляются опасения, что летом состав может претерпеть серьезные изменения, а команда рискует потерять лидеров, которые формируют ее атакующий потенциал.
Что касается Мбаппе, в руководстве отмечают, что, несмотря на его статус и уровень, возникают вопросы относительно взаимодействия с командой и его роли во внутренней иерархии. Если ситуация не изменится, а пойдет в худшую сторону, то клуб будет готов продать игрока в случае получения солидного предложения.
В то же время Винисиус переживает сложный эмоциональный период из-за давления и критики, хотя продолжает демонстрировать решающее влияние в матчах. Однако вокруг его будущего также растет неопределенность.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир во втором по счету дивизионе
Позиции нашей команды могли быть еще крепче, если бы команда полноценно подготовилась к ЧМ