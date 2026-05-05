  4. Известный форвард высоко оценил игру Миколенко с Манчестер Сити
05 мая 2026, 22:19 | Обновлено 05 мая 2026, 22:33
Известный форвард высоко оценил игру Миколенко с Манчестер Сити

Трой Дини добавил украинца в свою команду недели АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Экс-нападающий «Уотфорда» Трой Дини включил украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в свою команду недели Английской Премьер-лиги.

«Ириски» дома принимали «Манчестер Сити». Поединок завершился сенсационной ничьей со счетом 3:3.

Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, результативным действиями он не отличился.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored же поставили украинцу оценки в 5.9 и 6.3 баллов соответственно.

С полной командой Троя Дини можете ознакомиться ниже:

Даниил Кирияка
Дуже пристойна гра від Віталія. І чергова ілюстрація, що оцінки від "порталів" то таке. Він там таки так добряче дістав Семеньо своєю непоступливістю, що той почав відверто його штовхати в спину від розпачу. 
Зараз вилізе перша жаба у болоті і скаже, що це все фігня, бо контракт лише на рік подовжили
