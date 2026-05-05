Известный форвард высоко оценил игру Миколенко с Манчестер Сити
Трой Дини добавил украинца в свою команду недели АПЛ
Экс-нападающий «Уотфорда» Трой Дини включил украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в свою команду недели Английской Премьер-лиги.
«Ириски» дома принимали «Манчестер Сити». Поединок завершился сенсационной ничьей со счетом 3:3.
Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, результативным действиями он не отличился.
Статистические порталы SofaScore и WhoScored же поставили украинцу оценки в 5.9 и 6.3 баллов соответственно.
С полной командой Троя Дини можете ознакомиться ниже:
Plenty of impressive performances this bank holiday weekend for Troy to pick from 🤩— Match of the Day (@BBCMOTD) May 5, 2026
