  4. Полузащитник ПСЖ: «Эта команда создана для атаки»
05 мая 2026, 20:18
Полузащитник ПСЖ: «Эта команда создана для атаки»

Варрен Заир-Эмери уверен, что и в среду «ПСЖ» будет много атаковать

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Варрен Заир-Эмери поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы постараемся навязать свою игру, прессинговать, как в каждом матче, и как можно чаще отбирать мяч, и именно это мы будем стараться делать завтра».

На прошлой неделе в столице Франции «ПСЖ» обыграл соперника со счетом 5:4. В другом полуфинале соперничают «Арсенал» и «Атлетико».

20-летний Заир-Эмери в текущем сезоне 51 раз выходил на поле, забив три гола, и отметился пятью результативными передачами.

Варрен Заир-Эмери Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ
Руслан Полищук Источник: УЕФА
