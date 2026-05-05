Полузащитник ПСЖ: «Эта команда создана для атаки»
Варрен Заир-Эмери уверен, что и в среду «ПСЖ» будет много атаковать
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Варрен Заир-Эмери поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».
«Мы постараемся навязать свою игру, прессинговать, как в каждом матче, и как можно чаще отбирать мяч, и именно это мы будем стараться делать завтра».
На прошлой неделе в столице Франции «ПСЖ» обыграл соперника со счетом 5:4. В другом полуфинале соперничают «Арсенал» и «Атлетико».
20-летний Заир-Эмери в текущем сезоне 51 раз выходил на поле, забив три гола, и отметился пятью результативными передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
