05 мая 2026, 19:49 | Обновлено 05 мая 2026, 19:50
ОФИЦИАЛЬНО. Порту выкупил защитника Арсенала

Якуб Кивиор станет полноценным игроком португальского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Кивиор

«Порту» выкупил у «Арсенала» контракт польского защитника Якуба Кивиора. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Текущий сезоне 26-летний футболист проводит в составе «драконов» на правах аренда. Опция выкупа обошлась новоиспеченному чемпиону Португалии в 17 миллионов евро + 5 в качестве бонусов.

Срок соглашения между Кивиором и «Порту» рассчитан до лета 2030 года, а также прописана клаусула в размере 70 миллионов евро. В текущем сезоне на счету поляка 38 матчей на клубном уровне, в которых он отличился двумя ассистами.

