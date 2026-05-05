ОФИЦИАЛЬНО. Порту выкупил защитника Арсенала
Якуб Кивиор станет полноценным игроком португальского клуба
«Порту» выкупил у «Арсенала» контракт польского защитника Якуба Кивиора. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.
Текущий сезоне 26-летний футболист проводит в составе «драконов» на правах аренда. Опция выкупа обошлась новоиспеченному чемпиону Португалии в 17 миллионов евро + 5 в качестве бонусов.
Срок соглашения между Кивиором и «Порту» рассчитан до лета 2030 года, а также прописана клаусула в размере 70 миллионов евро. В текущем сезоне на счету поляка 38 матчей на клубном уровне, в которых он отличился двумя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что хавбек «Арсенала» может быть дисквалифицирован на матч с «Атлетико».
