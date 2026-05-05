АНРИ: «Эта сборная не удивит на ЧМ, её золотая эра подходит к концу»

Бывший нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри ответил, кого он считает фаворитом предстоящего ЧМ-2026.

Прежде всего француз отметил действующего чемпиона мира – сборную Аргентины, а также команды Франции и Испании, которые находятся на одном уровне.

«Думаю, что Хорватия уже не удивит нас так, как раньше, потому что их «золотая эра» подходит к концу», – заявил Анри.

Тьерри признался, что ему нравится полузащита португальцев. Также шансы на успех будут у Англии, Бразилии, Норвегии, Германии и даже Сенегала.

«Правда в том, что на чемпионате мира может случиться что угодно. Очень многое будет зависеть от турнирной сетки», – заключил он.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США с 11 июня по 19 июля.