Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Баварии об ответном матче с ПСЖ: «Это будет очень интересно»
Лига чемпионов
05 мая 2026, 18:24 | Обновлено 05 мая 2026, 18:25
67
0

Защитник Баварии об ответном матче с ПСЖ: «Это будет очень интересно»

Джонатан Та с нетерпением ждет игры в Мюнхене

05 мая 2026, 18:24 | Обновлено 05 мая 2026, 18:25
67
0
Защитник Баварии об ответном матче с ПСЖ: «Это будет очень интересно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Центральный защитник «Баварии» Джонатан Та пообщался со СМИ накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ, который состоится 6 мая в 22:00 по киевскому времени.

– О возможности более оборонительной тактики после пяти пропущенных голов в Париже.

– В целом наш стиль игры привел нас туда, где мы сейчас находимся. Нет смысла что-то в нем менять. Мы хотим играть в привлекательный и атакующий футбол. Конечно, это требует больших усилий, но это наш стиль, и мы его не изменим.

– О первом матче, который завершился поражением 4:5.

– После игры было странное чувство. То, как мы вернулись в игру, было позитивным. Но с другой стороны, мы пропустили пять голов. Результат отражает, что это был очень насыщенный матч — я никогда раньше не играл в такой игре.

– О предстоящем матче.

– Я очень жду эту игру. Напряжение и концентрация еще выше. Но ожидание перевешивает все, особенно с учетом первого матча. Это будет очень интересно. Для меня важно не забывать, почему я начал играть в футбол — это про удовольствие и страсть.

– О ключе к игре.

– Их игроки много двигаются и постоянно меняются позициями, как и мы. Самое главное — быть агрессивными и вступать в единоборства. Мы должны выигрывать дуэли и борьбу за вторые мячи, и делать все, чтобы не позволять им проводить контратаки.

– О игре в новой домашней форме.

– Мы хорошо выступали в другой форме. Новая тоже выглядит хорошо. Но в конечном итоге главное — что мы играем дома, и болельщики будут нас поддерживать.

– О призыве к болельщикам прийти в красном и атмосфере.

– Мы точно замечаем, когда весь стадион красный. Я особенно чувствую эту особую атмосферу. Против «Реала» мы почувствовали поддержку еще с момента выхода на разминку. Было понятно, что атмосфера другая. Это огромный импульс, и его нельзя недооценивать, когда весь стадион за нас.

Ранее Пеп Гвардиола назвал лучшего футболиста мира на данный момент.

По теме:
КОМПАНИ: «Мы верим в себя и в то, что можем победить завтра»
Арсенал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Забарный узнал вердикт от Энрике в преддверии полуфинала Лиги чемпионов
Джонатан Та Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ Лига чемпионов
Иван Чирко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Футбол | 05 мая 2026, 09:11 2
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом

Пресс-служба ФК IGNIS опубликовала интересное видео

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 05 мая 2026, 15:59 4
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05.05.2026, 08:11
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Футбол | 05.05.2026, 08:15
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Теннис | 05.05.2026, 11:49
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20 7
Бокс
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 12
Футбол
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 8
Снукер
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 5
Футбол
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 11
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем