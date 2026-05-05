Защитник Баварии об ответном матче с ПСЖ: «Это будет очень интересно»

Центральный защитник «Баварии» Джонатан Та пообщался со СМИ накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ, который состоится 6 мая в 22:00 по киевскому времени.

– О возможности более оборонительной тактики после пяти пропущенных голов в Париже.

– В целом наш стиль игры привел нас туда, где мы сейчас находимся. Нет смысла что-то в нем менять. Мы хотим играть в привлекательный и атакующий футбол. Конечно, это требует больших усилий, но это наш стиль, и мы его не изменим.

– О первом матче, который завершился поражением 4:5.

– После игры было странное чувство. То, как мы вернулись в игру, было позитивным. Но с другой стороны, мы пропустили пять голов. Результат отражает, что это был очень насыщенный матч — я никогда раньше не играл в такой игре.

– О предстоящем матче.

– Я очень жду эту игру. Напряжение и концентрация еще выше. Но ожидание перевешивает все, особенно с учетом первого матча. Это будет очень интересно. Для меня важно не забывать, почему я начал играть в футбол — это про удовольствие и страсть.

– О ключе к игре.

– Их игроки много двигаются и постоянно меняются позициями, как и мы. Самое главное — быть агрессивными и вступать в единоборства. Мы должны выигрывать дуэли и борьбу за вторые мячи, и делать все, чтобы не позволять им проводить контратаки.

– О игре в новой домашней форме.

– Мы хорошо выступали в другой форме. Новая тоже выглядит хорошо. Но в конечном итоге главное — что мы играем дома, и болельщики будут нас поддерживать.

– О призыве к болельщикам прийти в красном и атмосфере.

– Мы точно замечаем, когда весь стадион красный. Я особенно чувствую эту особую атмосферу. Против «Реала» мы почувствовали поддержку еще с момента выхода на разминку. Было понятно, что атмосфера другая. Это огромный импульс, и его нельзя недооценивать, когда весь стадион за нас.

