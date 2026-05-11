Нападающий Динамо на 100% покинет клуб летом

Румынский футболист киевского «Динамо» Владислав Бленуце покинет клуб летом.

Как отмечает источник, на 100% футболист начнет новый сезон не в Киеве, где на него не рассчитывают. На подписание футболиста претендует бухарестское «Динамо».

В текущем сезоне Бленуце забил только один гол, а во второй половине сезона вообще не появлялся на поле и фактически не попадал в заявку киевского клуба на официальные матчи.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.