Украина. Премьер лига05 мая 2026, 17:13 |
Нужны 20 млн евро. Гремио хочет получить от Шахтера солидные деньги за Мека
Украинский клуб продолжает контактировать с бразильским относительно талантливого хавбека
«Шахтер» продолжает активно интересоваться услугами атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека, который в апреле отпраздновал свое 18-летие и теперь может покинуть Бразилию и перебраться в Европу.
Сообщалось, что «горняки» отправили «трехцветным» документы с целью узнать, сколько «Гремио» хочет получить за Мека.
Бразильский клуб ранее уже отказывался продать хавбека «Шахтеру» за 12 миллионов евро, а сейчас хочет получить за своего футболиста от 15 до 20 миллионов евро.
Він не коштує тих грошей. Вони зараз набивать йому ціну. Навіть 15 не коштує. Шахтарю треба відмовлятися від цього типа.
