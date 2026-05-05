Нужны 20 млн евро. Гремио хочет получить от Шахтера солидные деньги за Мека

«Шахтер» продолжает активно интересоваться услугами атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека, который в апреле отпраздновал свое 18-летие и теперь может покинуть Бразилию и перебраться в Европу.

Сообщалось, что «горняки» отправили «трехцветным» документы с целью узнать, сколько «Гремио» хочет получить за Мека.

Бразильский клуб ранее уже отказывался продать хавбека «Шахтеру» за 12 миллионов евро, а сейчас хочет получить за своего футболиста от 15 до 20 миллионов евро.

Также интерес к Меку проявляет испанский «Вильярреал».