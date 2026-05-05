Последний раз такое было при Фергюсоне. Хартс повторил достижение Абердина

В 35-м туре чемпионата Шотландии «Хартс» победил в домашнем матче «Рейнджерс» – 2:1.

Гости открыли счет в первом тайме усилиями Стерлинга, на что «сердца» во второй половине игры ответили точными ударами Стивена Кингсли и Лоуренса Шенкленда.

«Хартс» в третий раз в сезоне обыграл «Рейнджерс». До этого это удавалось в пятом (2:0) и 18-м турах (2:1). Еще дважды «сердца» побеждали действующего чемпиона «Селтик» – 3:1 (9-й тур) и 2:1 (16-й тур).

Благодаря этому «Хартс» стал первой командой, которая одержала пять побед в матчах против двух клубов «Старой фирмы» в одном сезоне со времен «Абердина» под руководством Алекса Фергюсона в 1982/83 годах.

На данный момент команда из Эдинбурга идет на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 76 очков, что на три больше, чем у второго «Селтика».