05 мая 2026, 15:09
«Проще было молчать». Судакова признали «героем» в Португалии

Угу Вашкунселуш был поражён честностью украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Накануне в СМИ появилась информация о том, что якобы полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков устал от футбола и больше не получает удовольствия от игры. Футболист отреагировал на слухи и подтвердил, что переживает сложный период в карьере, хотя и опроверг нежелание продолжать выступления на профессиональной арене.

Известный португальский журналист Угу Вашкунселуш из издания A Bola публично поддержал украинца и назвал его «героем». По его словам, Судакову было бы проще игнорировать новость о своем психологическом состоянии или просто все опровергнуть, заявив, что он счастлив в «Бенфике». Однако Георгий выбрал другой путь.

«Он признал, что «испытывать усталость — как физическую, так и эмоциональную — это нормально», и что все игроки переживают «трудные периоды». Он не сказал, что ему надоел футбол, но признал, что больше не испытывает «той радости от игры», которую когда-то испытывал. Он заверил, что не сдастся и что «сделает все, чтобы стать сильнее». Он не пытался скрыть правду. И уже только за это он герой», – пояснил эксперт.

Вашкунселуш доволен тем, что проблемы психического здоровья наконец-то начинают обсуждаться в спорте. Он напомнил, что Судаков покинул свою страну в состоянии войны в 23 года, столкнувшись с высокими ожиданиями и огромным давлением из-за непомерной суммы трансфера. В такой ситуации считать, что все само собой сложится хорошо – опасная иллюзия, уверен журналист.

«Да, Судаков зарабатывает больше, чем почти все, кто приходит на стадион «Эстадио да Луш», чтобы посмотреть на его игру, но он не застрахован от разочарования и грусти», — резюмировал он.

Андрей Плыгун Источник: A Bola
