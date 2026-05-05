  4. Александра Олейникова – Петра Марчинко. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
05 мая 2026, 11:31 | Обновлено 05 мая 2026, 14:36
Александра Олейникова – Петра Марчинко. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/64 финала состоится 5 мая и начнется не ранее 12:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

5 мая, в рамках первого круга теннисного турнира в Риме, свою встречу проведут Александра Олейникова (WTA 68) и Петра Марчинко (WTA 69).

Матч начнется в 12:30 по киевскому времени.

Александра Олейникова

Для украинки пока непривычно играть на турнирах подобного уровня, причем сразу с основной сетки. Уровень конкуренции здесь высокий, проходных матчей точно не будет. По сравнению с началом года Олейникова уже поднялась на 31 строчку в рейтинге, так что все для нее складывается хорошо. Спортсменка провела 17 матчей, одержав 10 побед.

Не удалось показать свой лучший теннис в Мадриде, вылет уже в первом круге от не самой грозной швейцарки Вальтерт – 5:7, 0:6. Олейникова имеет интересный стиль игры, к которому непросто приспособиться, она может сильным выступлением, во втором круге уже ждет датчанка Клара Таусон.

Петра Марчинко

Хорватская теннисистка не так известна широкому кругу фанатов, прорыв она совершила в прошлом сезоне, когда выиграла один челленджер и четыре турнира ITF, что позволило ворваться в первую сотню. С начала этого года спортсменка поднялась еще на 15 позиций, хотя не показывала феноменальных результатов.

Марчинко выиграла 10 матчей из 24, а на харде и вовсе провалилась, всего 4 победы при 10 поражениях. Хорватка в этом сезоне пережила катастрофическую серию из восьми поражений подряд. На последнем турнире в Мадриде теннисистка добралась до второго круга, где уступила сильной Белинде Бенчич – 4:6, 2:6. На грунте дела идут лучше, теннисистка постарается показать игру высокого уровня.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, матч состоялся в прошлом году, на турнире в Загребе, тогда хорватка сумела выиграть в домашних стенах – 6:1, 1:6, 6:0.

Прогноз

Букмекеры дают теннисисткам примерно равные шансы на успех, спортсменки соседи в мировом рейтинге, да и по классу близки. Ожидаю напряженного матча, который может завершиться с любым исходом.

Любая победа на турнире такого уровня большой успех для таких теннисисток. Я думаю, что Олейникова выглядит лучше в этой паре, поставлю на победу украинки, которая способна прогрессировать.

Прогноз Sport.ua: Победа Олейниковой за 2.18 по линии БК betking.

