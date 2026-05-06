Иностранный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за финансов

Журналист Виктор Вацко рассказал подробности переговоров между Игорем Йовичевичем и Украинской ассоциацией футбола относительно его возможного назначения на пост тренера сборной Украины.

По информации источника, стороны действительно контактировали, однако до конкретных договоренностей дело не дошло. Одной из причин стали юридические нюансы наставника с его бывшим клубом «Видзевем».

Кроме того, ключевую роль сыграли финансовые вопросы. Требования хорватского специалиста оказались слишком высокими для УАФ, которая пока не готова выходить на уровень зарплаты, подобный условиям Сергея Реброва. Хорват рассчитывал на тот же уровень зарплаты, что и у Реброва.

В итоге ассоциация сделала выбор в пользу другого кандидата и решила доверить национальную команду Андреа Мальдере.