  4. Журналист о допинге Мудрика: «На нем хотели заработать деньги»
05 мая 2026, 14:23 | Обновлено 05 мая 2026, 15:46
Цыганык уверен, что Михаила используют люди из его окружения

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился своим мнением о ситуации с отстранением вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Недавно стало известно, что украинец получил четырехлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного вещества – мельдония. Представители футболиста подали апелляцию на это решение в CAS. Однако Цыганык считает, что шансы на положительный результат слишком малы. Он отметил, что Спортивный арбитражный суд редко меняет решения национальной ассоциации, тем более английской. Последняя слишком дорожит своей репутацией, поэтому ее санкции обычно серьезно обоснованы.

«Мудрик в последнее время окружил себя людьми, которые ему очень красиво рассказывали. Это люди, которые хотели просто на нем заработать деньги. Я не исключаю, что ситуация была абсолютно продумана для того, чтобы через юристов, юридические компании, которые будут обслуживать Мудрика, которым он будет платить деньги, эти деньги возвращались в карманы тех людей, которые его окружают», – сказал эксперт.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70 млн евро плюс бонусы. За лондонский клуб он успел провести 73 матча, в которых отличился 10 голами и 11 результативными передачами. Его контракт с «синими» рассчитан до 2031 года.

На жаль, це в сучасному футболі не рідкість. Там де великі гроші, завжди знайдуться паразити , які хочуть нажитися на  чужій праці. А Мудрик "намудрив" зі своїм оточенням.   Довіряй, але перевіряй ! (народна мудрість).
На Мурзіку вже два роки юристи добре заробляють. Циганик припіздився з своїм висновком.😊
