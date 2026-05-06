Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «В отчаянии после Динамо – Шахтер. Это уровень украинских игроков»
Украина. Премьер лига
06 мая 2026, 19:59 | Обновлено 06 мая 2026, 20:14
4

Эксперт: «В отчаянии после Динамо – Шахтер. Это уровень украинских игроков»

Цыганык разочарован украинскими игроками Динамо

4 Comments
ФК Шахтер

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык остался разочарован уровнем молодых игроков Динамо в матче чемпионата Украины против Шахтера (1:2).

«Я в отчаянии после матча Динамо и Шахтера. Жаль, что игроки с украинским паспортом не показали уровень. И бразильцы Шахтера, которые не всегда имеют место в основе, достаточно легко обыграли одну из лучших мололдых команд Украины».

«Каждое поколение у нас хуже и хуже. И молодые бразильцы обыграли Динамо. Вот и уровень футбола», – сказал Цыганык.

Шахтер играл частично резервным составом из-за подготовки к полуфиналу Лиги конференций.

Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Зато у динамо 78 человек с академии в основном составе - все остальное лирика 
Ну справа не в Циганику, а в гравцях. А гравців, українців не має, ні там ні в іншому місці є шобла-вобла, тому і збірна в такому стані і жоден італієць її не підніме. Відносно ШД з англіками - два варіанта - просруть, і якщо англіки задовільнилися - то буде нічія.
Обыграли совсем не легко. В конце игры в течении 12 минут динамовцы минимум трижды могли сравнять счет. Надо попадать в пустые ворота и не бить в штанги. Тогда всякие там циганики не будет выпускать такие фейковые умозаключения. А завтра посмотрим, как молодые браузилы справятся с англами. Последние свои моменты не упустят - 100%.
