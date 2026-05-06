Эксперт: «В отчаянии после Динамо – Шахтер. Это уровень украинских игроков»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык остался разочарован уровнем молодых игроков Динамо в матче чемпионата Украины против Шахтера (1:2).

«Я в отчаянии после матча Динамо и Шахтера. Жаль, что игроки с украинским паспортом не показали уровень. И бразильцы Шахтера, которые не всегда имеют место в основе, достаточно легко обыграли одну из лучших мололдых команд Украины».

«Каждое поколение у нас хуже и хуже. И молодые бразильцы обыграли Динамо. Вот и уровень футбола», – сказал Цыганык.

Шахтер играл частично резервным составом из-за подготовки к полуфиналу Лиги конференций.