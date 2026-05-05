  4. Матч Кристал Пэлас – Шахтер рассудит арбитр, которого ненавидит Винисиус
Лига конференций
05 мая 2026, 14:14 | Обновлено 05 мая 2026, 15:43
Матч Кристал Пэлас – Шахтер рассудит арбитр, которого ненавидит Винисиус

На полуфинал Лиги конференций назначен 43-летний испанец Алехандро Эрнандес

05 мая 2026, 14:14 | Обновлено 05 мая 2026, 15:43
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Эрнандес

В четверг, 7 мая, состоится второй матч полуфинала Лиги конференций 2025/26, в котором встретятся английский «Кристал Пэлас» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе «Selhurst Park» в Лондоне, который вмещает 25 486 зрителей. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главным рефери поединка назначен Алехандро Эрнандес из Испании. На линии ему помогут соотечественники Хосе Наранхо и Диего Санчес. Обязанности четвертого рефери выполнит Хосе Мария Санчес.

За систему VAR будет отвечать Карлос дель Серро, а его помощником станет Гильермо Куадра (оба из Испании).

В нынешнем сезоне 43-летний арбитр работал на матчах Ла Лиги, Лиги чемпионов и Кубка Испании. За 27 поединка показал 111 желтых и семь красных карточек.

В первом матче, который состоялся на стадионе в Кракове, подопечные Арды Турана потерпели поражение от представителя Английской Премьер-лиги со счетом 1:3.

В прошлом сезоне Ла Лиги работу Эрнандеса неоднократно критиковал один из самых известных футболистов мира Винисиус Жуниор, который обвинял испанца в предвзятости и некомпетентности.

Николай Тытюк Источник: УЕФА
