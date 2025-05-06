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Испания
06 мая 2025, 09:55 |
297
0

Матч Барселона – Реал рассудит арбитр, которого ненавидит Винисиус

О назначении Алехандро Хосе Эрнандеса сообщат в ближайшее время

06 мая 2025, 09:55 |
297
0
Матч Барселона – Реал рассудит арбитр, которого ненавидит Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

11 мая состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Барселона» и мадридский «Реал».

Это противостояние рассудит опытный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес – официальное объявление о его назначении на поединок ожидается в ближайшее время. Судья в течении своей карьеры четыре раза работал на Эль Класико, однако предстоящий матч может быть сложнее, чем предыдущие.

Эрнандес судил матч 26-го тура чемпионата Испании, когда «Бетис» одолел мадридский «Реал» со счетом 2:1. Работа Алехандро в том поединке вызвала огромное недовольство со стороны вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Бразилец получил предупреждение на 86-й минуте матча и обвинил арбитра в предвзятости. Футболисту не нравились решения, которые принимал Эрнандес в течении матча – Винисиус был разгневан после поражения. Существует вероятность, что и предстоящий поединок не обойдется без скандалов, вспоминая финал Кубка Испании.

Напомним, 26 апреля «Барселона» одолела «Реал» в решающем матче турнира – 3:2. Мадридский коллектив угрожал бойкотом из-за судейских назначений, однако в итоге все равно вышел на поле.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Винисиус Жуниор судейские назначения
Николай Титюк Источник: Relevo
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