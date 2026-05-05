Костюк пояснила, почему решила пропустить престижный турнир WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала в Instagram пост, в котором прокомментировала снятие с грунтового турнира WTA 1000 в Риме:

«Это больно. После лучшего отрезка в моей карьере я с нетерпением ждал Рима. Но иногда тело вносит свои коррективы: в последние дни у меня возникли проблемы с бедром. Учитывая, что моя лодыжка еще не полностью восстановилась, сейчас просто неразумно продолжать себя нагружать, поэтому в этом году я не смогу выступить в Риме.

От этого еще тяжелее, потому что это особенное место для меня. Болельщики, атмосфера и, конечно… еда 🤤 У меня здесь было много прекрасных моментов, и я всегда рад возвращаться.

Мне грустно это пропускать, но увидимся в следующем году. А сейчас время восстановиться и подготовиться к Парижу. Спасибо за всю вашу поддержку».

На прошлой неделе Марта выиграла трофей турнира WTA 1000 в Мадриде.