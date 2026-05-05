Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 мая 2026, 13:09 | Обновлено 05 мая 2026, 13:55
Костюк пояснила, почему решила пропустить престижный турнир WTA 1000 в Риме

Марта прокомментировала снятие с тысячника в столице Италии из-за травмы бедра

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала в Instagram пост, в котором прокомментировала снятие с грунтового турнира WTA 1000 в Риме:

«Это больно. После лучшего отрезка в моей карьере я с нетерпением ждал Рима. Но иногда тело вносит свои коррективы: в последние дни у меня возникли проблемы с бедром. Учитывая, что моя лодыжка еще не полностью восстановилась, сейчас просто неразумно продолжать себя нагружать, поэтому в этом году я не смогу выступить в Риме.

От этого еще тяжелее, потому что это особенное место для меня. Болельщики, атмосфера и, конечно… еда 🤤 У меня здесь было много прекрасных моментов, и я всегда рад возвращаться.

Мне грустно это пропускать, но увидимся в следующем году. А сейчас время восстановиться и подготовиться к Парижу. Спасибо за всю вашу поддержку».

На прошлой неделе Марта выиграла трофей турнира WTA 1000 в Мадриде.

Даниил Агарков
Даниил Агарков
Якщо так, то краще дійсно відновитися до РГ і не ризикувати
Цікавий факт ,що в фіналі юніорського турніру 15 річна  Дарья Білик (вихованка мами Костюк) програла 17 річній українці Нікофорук .А ще цікаво молодша Костюк Зоряна програла в 1 колі розгромно.
З кісточкою два турніри виграла .Цікаво з Стразбургу знову зніметься ?
