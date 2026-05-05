  4. Коуч Эвертона объяснил безумную ничью с Ман Сити в пользу Арсенала
05 мая 2026, 11:12 | Обновлено 05 мая 2026, 11:13
Коуч Эвертона объяснил безумную ничью с Ман Сити в пользу Арсенала

Дэвид Мойес высказался о матче «ирисок» против Манчестер Сити

05 мая 2026, 11:12 | Обновлено 05 мая 2026, 11:13
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес поделился эмоциями после ничьей своей команды против Манчестер Сити (3:3) в 35 туре Украинской Премьер-лиги.

«Можно сказать, что мы сами себя подвели, потому что очень плохо сыграли в защите в эпизоде ​​со вторым голом Манчестер Сити.

Тем не менее, на перерыве мы, безусловно, были бы довольны результатом, потому что в первом тайме нас обыграли.

Возможно, немного разочарованы, но одно очко против «Манчестер Сити» – это неплохой результат. Когда ведешь 3:1, то думаешь, что есть отличный шанс на победу», – сказал Моес.

На нашем сайте доступен обзор безумного матча Эвертон – Манчестер Сити, в котором Жереми Доку спас «горожан» от поражения.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 35 23 7 5 67 - 26 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон 76
2 Манчестер Сити 34 21 8 5 69 - 32 09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити 71
3 Манчестер Юнайтед 35 18 10 7 63 - 48 09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед 64
4 Ливерпуль 35 17 7 11 59 - 47 09.05.26 14:30 Ливерпуль - Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 58
5 Астон Вилла 35 17 7 11 48 - 44 10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 58
6 Борнмут 35 12 16 7 55 - 52 09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед 52
7 Брентфорд 35 14 9 12 52 - 46 09.05.26 19:30 Манчестер Сити - Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 51
8 Брайтон 35 13 11 11 49 - 42 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль 50
9 Челси 35 13 9 13 54 - 48 09.05.26 14:30 Ливерпуль - Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси 48
10 Эвертон 35 13 9 13 44 - 44 10.05.26 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси 48
11 Фулхэм 35 14 6 15 44 - 49 09.05.26 17:00 Фулхэм - Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 48
12 Сандерленд 35 12 11 12 37 - 46 09.05.26 17:00 Сандерленд - Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 47
13 Ньюкасл 35 13 6 16 49 - 51 10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд 45
14 Лидс 35 10 13 12 47 - 52 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд 43
15 Кристал Пэлас 34 11 10 13 36 - 42 10.05.26 16:00 Кристал Пэлас - Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс 43
16 Ноттингем Форест 35 11 9 15 44 - 46 10.05.26 16:00 Ноттингем Форест - Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 42
17 Тоттенхэм 35 9 10 16 45 - 54 11.05.26 22:00 Тоттенхэм - Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест 37
18 Вест Хэм 35 9 9 17 42 - 61 10.05.26 18:30 Вест Хэм - Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм 36
19 Бёрнли 35 4 8 23 35 - 71 10.05.26 16:00 Бёрнли - Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 35 3 9 23 25 - 63 09.05.26 17:00 Брайтон - Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон 18
Полная таблица

Олег Вахоцкий Источник: BBC
