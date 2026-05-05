Коуч Эвертона объяснил безумную ничью с Ман Сити в пользу Арсенала

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес поделился эмоциями после ничьей своей команды против Манчестер Сити (3:3) в 35 туре Украинской Премьер-лиги.

«Можно сказать, что мы сами себя подвели, потому что очень плохо сыграли в защите в эпизоде ​​со вторым голом Манчестер Сити.

Тем не менее, на перерыве мы, безусловно, были бы довольны результатом, потому что в первом тайме нас обыграли.

Возможно, немного разочарованы, но одно очко против «Манчестер Сити» – это неплохой результат. Когда ведешь 3:1, то думаешь, что есть отличный шанс на победу», – сказал Моес.

