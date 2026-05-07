  4. Артем Федецкий похоронил надежды киевского Динамо
Украина. Премьер лига
Артем Федецкий похоронил надежды киевского Динамо

Бывший игрок сборной Украины считает, что киевляне не завоюют «серебро»

Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился своим мнением о борьбе за второе место в УПЛ. Экс-защитник считает, что «Динамо» Киев будет непросто вмешаться в борьбу за «серебро».

«Борьба за серебро и бронзу будет жаркой: на мой взгляд, ее между собой разыграют ЛНЗ и «Полесье». Динамо будет сражаться до конца, но им будет крайне трудно – осталось четыре тура, и сейчас от киевлян уже мало что зависит.

Им нужно выигрывать все матчи и надеяться на осечки конкурентов», – отметил бывший футболист «Шахтера».

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
