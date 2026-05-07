Артем Федецкий похоронил надежды киевского Динамо

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился своим мнением о борьбе за второе место в УПЛ. Экс-защитник считает, что «Динамо» Киев будет непросто вмешаться в борьбу за «серебро».

«Борьба за серебро и бронзу будет жаркой: на мой взгляд, ее между собой разыграют ЛНЗ и «Полесье». Динамо будет сражаться до конца, но им будет крайне трудно – осталось четыре тура, и сейчас от киевлян уже мало что зависит.

Им нужно выигрывать все матчи и надеяться на осечки конкурентов», – отметил бывший футболист «Шахтера».