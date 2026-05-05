ФОТО 18+. Не для чувствительных. Ужасная травма в матче АПЛ
Морган Гиббс-Уайт и Роберт Санчес напугали фанатов футбола
Голкипер «Челси» Роберт Санчес и полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт нанесли друг другу серьезные повреждения в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги (1:3).
На 60-й минуте поединка на «Стэмфорд Бридж» футболисты на скорости столкнулись головами в борьбе за мяч.
В результате столкновения оба игрока потеряли сознание и упали на газон, истекая кровью. Клубные врачи пытались остановить кровотечение, однако повреждения оказались слишком серьёзными.
После инцидента Морган и Роберт покинули поле и отправились в раздевалку, где им должна была быть оказана хирургическая помощь.
Оба футболиста получили травмы головы в результате удара, однако степень повреждений различалась: у Гиббса-Уайта травма выглядела особенно жутко – были видны кости черепа.
ФОТО. Состояние футболистов после столкновения
Morgan Gibbs-White is fine following the scary incident with Robert Sanchez during the game. 🙏 pic.twitter.com/Scp7HLfR0X— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 5, 2026
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Robert Sanchez on Instagram. pic.twitter.com/7XdtFhZn4U— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 4, 2026
