Голкипер «Челси» Роберт Санчес и полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт нанесли друг другу серьезные повреждения в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги (1:3).

На 60-й минуте поединка на «Стэмфорд Бридж» футболисты на скорости столкнулись головами в борьбе за мяч.

В результате столкновения оба игрока потеряли сознание и упали на газон, истекая кровью. Клубные врачи пытались остановить кровотечение, однако повреждения оказались слишком серьёзными.

После инцидента Морган и Роберт покинули поле и отправились в раздевалку, где им должна была быть оказана хирургическая помощь.

Оба футболиста получили травмы головы в результате удара, однако степень повреждений различалась: у Гиббса-Уайта травма выглядела особенно жутко – были видны кости черепа.

ФОТО 18+. Не для чувствительных. Ужасная травма в матче АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

ФОТО. Состояние футболистов после столкновения

Morgan Gibbs-White is fine following the scary incident with Robert Sanchez during the game. 🙏 pic.twitter.com/Scp7HLfR0X — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 5, 2026