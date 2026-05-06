Федецкий похвалил Костюка за решение перед матчем Динамо – Шахтер

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился эмоциями после матча Динамо – Шахтер в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Если выбирать один матч, который понравился больше всего по содержанию игры – что бы вы выделили?

– Безусловно, это центральный матч тура – ​​наше Классическое украинское дерби Динамо – Шахтер. Если брать глобально, все ждали именно этого противостояния.

Порадовало, что с первых минут вышли Буяльский и Ярмоленко в Динамо. Поединок действительно показался интересным, но глаза не проведешь: сейчас Шахтер объективно выглядит сильнее, – сказал Артем.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 63 очка после 26 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 47 баллами.